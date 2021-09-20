Польские пограничники спасли тонущих в болоте нелегальных мигрантов

Восемь нелегальных мигрантов с Ближнего Востока потерялись в лесу и чуть не утонули в болоте во время перехода белорусско-польской границы. Такое заявление выпустила Пограничная служба Польши.

Как сообщает ведомство, спасти удалось трех женщин и пятерых мужчин. Почти все доставлены в больницу с переохлаждением. Только один из нелегалов остался под присмотром пограничников.

Помимо этого 20 сентября польские пограничники нашли в лесу тела трех беженцев. По данному факту возбуждено уголовное дело. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предположил, что в этом есть вина белорусских властей.

«У нас есть записи камер видеонаблюдения с дронов, где видно, что нелегалы целенаправленно доставляются на границу для дальнейшей переправки на территорию Польши», — заявил Моравецкий.

Польский премьер заподозрил Россию в причастности к миграционному кризису.

«Никто не верит, что эта самостоятельная акция (президента Белоруссии Александра) Лукашенко. Мы знаем, что этой акцией управляют из Москвы», — сказал премьер-министр.

Напомним, что ранее Президент Польши Анджей Дуда объявил ЧП на границей с Белоруссией из-за потока мигрантов.