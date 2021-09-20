Тульский губернатор Дюмин победил в выборах главы региона после обработки всех голосов

Глава Тульской области Алексей Дюмин набрал 83,9% голосов избирателей по итогам обработки всех бюллетеней, сообщает региональный избирком.

Действующий тульский губернатор побеждает на выборах главы региона, отметил в ходе брифинга представитель областной комиссии Павел Веселов. По его словам, Дюмин набрал 83,9% голосов после обработки всех бюллетеней.

«Дюмин Алексей Геннадьевич — 83,9%», — сказал представитель тульского избиркома.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» лидирует на выборах депутатов Госдумы в Тульской области. В первую пятерку по количеству собранных голосов вошли также партии КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Новые люди».