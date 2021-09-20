Единороссы одерживают уверенную победу на выборах в ГД после обработки 90% бюллетеней

Информационный центр ЦИК РФ поделился данными по итогам изучения 90% бюллетеней.

Согласно информации Центризбиркома России, партия «Единая Россия» получила 49,66% голосов граждан по партийному перечню в Государственную думу.

Исходя из предварительных данных, «Единая Россия» выходит на 112 депутатских мандатов. Партия также сейчас занимает первое место в 195 одномандатных округах. Предположительно, объединение получает конституционное большинство в Госдуме, так как выигрывает более 300 мандатов.

После «Единой России» расположились, по текущим результатам, КПРФ с 19,56% голосов, ЛДПР (7,51%), а также «Справедливая Россия» — 7,38% и партия «Новые люди», которая набрала 5,33%.