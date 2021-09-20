Форвард «Уфы» Гамид Агаларов зарабатывает в клубе 3,6 миллиона рублей в год

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов, являющийся лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), получает 300 тысяч рублей в месяц.

Согласно информации издания «РБ Спорт», зарплата футболиста составляет 3,6 миллиона рублей или 42 тысячи евро в год. Бывший капитан сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба, не забивший ни одного мяча в этом сезоне, получает в 88 раз больше Агаларова — примерно 3,7 миллиона евро в год.

Агаларов является воспитанником футбольного клуба «Анжи». Он перешел в уфимскую команду зимой 2020 года. После восьми туров внутреннего чемпионата он возглавляет список бомбардиров, в его активе восемь мячей. В прошлом туре РПЛ против подмосковных «Химок» Агаларов оформил дубль.

Ранее журналист Игорь Рабинер сообщил, что 21-летний нападающий получает в уфимском клубе 150 тысяч рублей в месяц.