ЦИК огласит результаты выборов после встречи Путина с Памфиловой

Оглашение результатов выборов в Госдуму запланировано на 14.00 по московскому времени, сообщил представитель ЦИК Павел Андреев.

По его словам, брифинг по предварительным итогам выборов изначально планировалось провести в 12.00 по московскому времени, однако он был перенесен на два часа. Центризбирком обнародует результаты голосования в 14.00, отметил Андреев.

Сегодня в 12.00 пройдет встреча президента России Владимира Путина с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, объяснил представитель комиссии.

Ранее Центризбирком сообщил, что по итогам обработки 90% протоколов партия «Единая Россия» набрала более 49% голосов. В тройку лидеров вошли также КПРФ и ЛДПР.