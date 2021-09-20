ЦИК сообщил о победе Кадырова на выборах в Чечне с отрывом в 99,7% голосов

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров одержал победу на выборах нового руководителя региона по результатам обработки протоколов представителями ЦИК.

Выборы главы Чечни завершились в пользу Рамзана Кадырова, которого поддержали 99,7% избирателей. Об этом сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов. Информация появилась на информационном стенде в центре комиссии.

Представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Иса Хаджимурадов получил лишь 0,15% голосов. Еще меньше избирателей отдали предпочтение кандидату от КПРФ Халиду Накаеву — 0,12%. Отрыв Кадырова от конкурентов позволил ему остаться на посту главы Чечни: каждый участник выборов должен получить более 50% плюс один голос.

Итоги выборов станут темой обсуждения с президентом Владимиром Путиным. Председатель ЦИК Элла Памфилова доложит государственному лидеру о том, как прошло всероссийское голосование.