Путина проинформировали о стрельбе в Пермском государственном университете

Президент России Владимир Путин получил информацию о трагических событиях, развернувшихся в Перми, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин уже поручил премьер-министру Михаилу Мишустину делегировать на место происшествия министра науки и высшего образования Валерия Фалькова и министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия», — заявил официальный представитель Кремля.

Утром в понедельник, 20 сентября, в Пермском государственном университете произошла стрельба. Молодой человек проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени и открыл огонь из травматического оружия. В результате трагедии пострадали 24 человека. Погибшими значатся 8 сотрудников и студентов.