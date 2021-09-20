Баррикады из стульев и прыжки с окон. Что известно о стрельбе в пермском университете

Утром 20 сентября вооруженный первокурсник Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в кампусе Пермского национального исследовательского университета. По данным следственного комитета и минздрава, он убил шесть человек, еще 28 получили ранения различной степени тяжести.

Первые сообщения об обезвреживании нападавшего появились в Сети спустя примерно четверть часа после первого выстрела. Изначально источники утверждали, что убийцу ликвидировали, однако позже в СКР опровергли эту информацию заявив, что стрелок жив, но находится в критичном состоянии в реанимации.

В момент нападения на территории ПГНИУ находилось около трех тысяч студентов. Спасаясь от нападавшего, некоторые были вынуждены выпрыгивать из окон второго этажа.

Prt Scr youtube.com / МихКот

«У меня коллега просто из окна выпрыгивала. Она мне сначала сказала, что он [стрелок] у второго корпуса ходил, а сейчас мне видео скидывают, что он по восьмому стреляет», — рассказала одна из сотрудниц ПГНИУ Юлия Смоленцева.

Собеседница «ПС» поделилась, что ее кабинет находится на первом этаже корпуса, в котором стрелял Бекмансуров. В момент нападения она должна была находиться в здании, но именно в этот день отпросилась с работы до обеда.

«Я в этот раз должна была к 13:00 [на работу] приехать, но обычно прихожу к 10:30. А в это время как раз-таки там все и началось», — сообщила девушка.

Из информации, которую «Политика Сегодня» узнала от очевидцев и сотрудников ПГНИУ, следует, что стрелок вошел на территорию университета не с центрального входа, а со стороны железнодорожного вокзала «Пермь-2». Его первой жертвой стал охранник, который попытался остановить нападавшего.

Федеральное агентство новостей /

В здании, где стрелок открыл огонь, располагаются геологический и географический факультеты. Узнав о нападении, студенты и преподаватели закрылись в кабинетах и забаррикадировали двери партами и стульями.

Начальник отдела дизайна в ПГНИУ Дмитрий Колодкин также рассказал «Политике Сегодня», как чудом спасся от убийцы. По его словам, от пуль спасла дверь.

«Вышел из своего кабинета за кофе, встретил его, закрылся изнутри, он выстрелил мне в дверь», — рассказал сотрудник учреждения.

Примечательно, что Бекмансуров имел лицензию на оружие, из которого расстрелял людей. Необходимые документы он получил в мае этого года. Об этом стало известно из обращения, которое молодой человек опубликовал «ВКонтакте» перед тем, как совершить диверсию. Страница в данный момент заблокирована.

Из записи также следовало, что выбирал место для нападения пермский студент тщательно. Изначально хотел нагрянуть в школу, где учился, но весной передумал и решил совершить преступление в том вузе, куда сможет поступить. При этом ПГНИУ он «заприметил» еще в 9 классе.

wikipedia.org / Toshishiro / CC BY-SA 4.0

В связи с трагедией, сегодня, 20 сентября, во всех учебных заведениях Перми отменили занятия. 21 сентября решением властей объявлен днем траура по погибшим.

В Пермь из Москвы экстренно вылетели сотрудники центрального аппарата СК, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.