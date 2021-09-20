Игорь Руденя лидирует на выборах главы Тверской области с результатом 52,6% голосов

Действующий губернатор Тверской области Игорь Руденя набирает наибольшее количество голосов по итогам обработки 96,93% протоколов.

Показатель предварительно составляет 52,6% голосов избирателей. Об этом журналистам сообщила председатель областной избирательной комиссии Валентина Дронова.

«Можно какие-то определенные результаты сказать, на выборах губернатора побеждает Игорь Михайлович Руденя», — отметила она в разговоре с журналистами.

На втором месте расположилась кандидат от КПРФ Людмила Воробьева. Она набрала 20,02% голосов избирателей, сообщает ТАСС. Третью строчку по количеству бюллетеней занял Дмитрий Игнатьков от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (10,6%).

Выборы в Госдуму, а также глав девяти регионов проходили с 17 по 19 сентября. Одновременно с ними проходили выборы в региональные и муниципальные органы власти.