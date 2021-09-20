Мишустин поручил министрам науки и здравоохранения вылететь в Пермь

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил министру науки и высшего образования Валерию Фалькову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Пермь.

Пресс-служба Министерства науки и высшего образования сообщила о распоряжении Мишустина отправить Фалькова в Пермь в связи со стрельбой в Пермском государственном университете. По информации кабмина, Мурашко также поручено вылететь на место происшествия.

Ранее стало известно, что неизвестный открыл огонь на территории ПГНИУ. Следственный комитет сообщил о восьми убитых от рук вооруженного молодого человека.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело, сообщает ФАН. Расследованием займется центральный аппарат СК России.