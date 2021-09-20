«Люди выбрали стабильность». Дюмин побеждает на выборах губернатора Тульской области

К утру 20 сентября в Тульской области подсчитали почти 84% протоколов местных избирательных комиссий. По предварительным данным, большинство жителей региона отдали предпочтение самовыдвиженцу Алексею Дюмину, который занимает кресло губернатора с 2016 года.

На данный момент управленец лидирует с показателем поддержки 83,9%. Слабую конкуренцию ему смогли составить лишь выдвиженец от КПРФ Владимир Исаков (8,8%) и член «Партии пенсионеров» Владимир Ростовцев (3%). На избирательных участках обработали около 147 тысяч бюллетеней.

Примечательно, что громких пиар-компаний Дюмин не вел, завоевывая доверие жителей Тульской области делом, а не словом. Один из ярчайших примеров – его недавняя онлайн-встреча с президентом Владимиром Путиным. Вместо приближенной «свиты» тульского главу окружали местные учителя и врачи.

«Я вижу, что вы предлагаете несколько необычную встречу с руководителем региона, — обратился к Дюмину Путин. – Вы пригласили на эту встречу и своих коллег из различных отраслей. Это очень, как мне кажется, своевременно и правильно. И интересно будет послушать не только главу Тульской области, но и тех людей, которые работают в жизненно важных сферах деятельности и напрямую контачат с людьми, имеют обратную связь».

Глава агентства политического консультирования «Игнатов консалтинг», политтехнолог Алексей Игнатов выразил мнение, что столь теплая встреча президента и губернатора являлась «недвусмысленным жестом внимания и поддержки, которую Путин оказывает Тульской области и лично Дюмину».

kremlin.ru / Администрация президента России

В своем Telegram-канале эксперт предположил, что переизбрание Дюмина даст «огромный импульс развития» Тульской области. Коллегу отчасти поддержала известный политтехнолог Алена Август. По ее мнению, выбор жителей региона можно было предугадать, ведь авторитет губернатора говорит сам за себя.

«Сейчас людям не всегда хочется каких-то обещаний. Для них история становится понятной, когда человек уже себя показал. Это же не первые выборы Дюмина [его избрали на пост губернатора в сентябре 2016 года], поэтому здесь, как мне кажется, люди выбрали ту самую стабильность, когда они понимают, чего от человека ждать. Когда они понимают, какие проекты работают, какие проекты будут еще запущены на территории региона. Это тот выбор, который можно назвать разумным. Победили не чувства, а разум, что бывает далеко не всегда у нас в России», — рассказала специалист «Политике Сегодня».

tularegion.ru / Правительство Тульской области

Заслуги Алексея Дюмина видны даже из Москвы – управленец не раз входил в пятерку самых сильных губернаторов по версии аналитиков из Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

К слову, деятельность чиновника распространяется и на ближайших соседей: в начале сентября Дюмин распорядился построить в Курске две детские площадки.Такой подарок глава Тульской области сделал на день рождения города воинской славы (Курск празднует День города 25 сентября).