Минсельхоз исключил дефицит гречки в России

В министерстве сельского хозяйства опровергли слухи о возможном дефиците гречки в России, сообщает ТАСС.

«Минсельхоз оценивает запасы гречки как достаточные, возможность дефицита исключена. В текущем году посевные площади под гречихой были увеличены на 12,1% — до 975,9 тыс. га», — говорят в министерстве.

Напомним, что в России до 31 августа действовал запрет на экспорт гречки и гречихи. Такая мера была принята в правительстве, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке. Благодаря этому удалось остановить рост цен на крупу у производителей и оптовиков. Институт конъюнктуры аграрного рынка сообщает, что если в мае 2021 года одна тонна гречки у производителей стоила в среднем 71 тыс. руб., к августу цена снизилась до 67 тыс. руб.

«Данная мера позволила сохранить достаточные объемы сырья и конечной продукции на внутреннем рынке, а также избежать резких ценовых колебаний», — отметили в Минсельхозе.

Также по данным министерства на 15 сентября, цены производителей на гречиху не изменились, а за месяц цены снизились на 0,9 процента. Стоимость гречневой крупы для конечного потребителя также снизилась за неделю на 0,9 процента.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что в 2021 году планируется собрать свыше 127 млн тонн зерна. Российский лидер отметил, что такие объемы покроют внутренние потребности и обеспечат экспортный потенциал РФ.