Восемь человек скончались в результате стрельбы в Пермском университете

Количество жертв стрельбы в Пермском государственном университете возросло до восьми человек.

Молодой человек начал стрелять в здании Пермского университета. Он пробрался на территорию высшего учебного заведения в 11:00 по местному времени. Злоумышленник стрелял из травматического оружия. На место экстренно прибыли правоохранители и ликвидировали стрелка.

В результате происшествия есть пострадавшие и жертвы. Восемь человек скончались, шесть получили ранения. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства двух и более граждан. На месте работают сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и СК.