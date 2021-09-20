Данные 100% протоколов свидетельствуют о победе «Единой России» на выборах в Крыму

Партия «Единая Россия» одерживает победу на выборах в Государственную думу в Крыму. Об этом свидетельствуют данные 100% протоколов.

За «Единую Россию» проголосовало 63,33% избирателей. Соответствующую информацию озвучил глава избиркома Республики Крым Михаил Малышев.

На втором месте расположилась КПРФ с результатом 9,15%. Третья строчка досталась «Справедливой России — За правду» (5,93%), ЛДПР набрала 7,75% голосов. Явка достигла 49,75%, отметил Малышев.

Выборы депутатов Государственной думы состоялись в России с 17 по 19 сентября. Также в Крыму прошли выборы депутатов по трем одномандатным округам, в каждом из которых было зарегистрировано по девять кандидатов. По информации крымского избиркома, после обработки 100% протоколов в одномандатных округах республики победили три кандидата от «Единой России».