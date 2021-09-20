Фото раненного стрелка в Пермском университете появилось в Сети

Спецслужбы остановили злоумышленника, который устроил стрельбу в Пермском университете. В интернете появилось фото обезвреженного стрелка.

Стрелок был задержан в ходе спецоперации в стенах Пермского университета (ПГНИУ). Судя по кадрам, представители спецслужб открыли стрельбу по ногам, пытаясь остановить злоумышленника. В Сети появилось фото обезвреженного мужчины.

Врачи оказали стрелку медицинскую помощь. Он все еще находится в тяжелом состоянии из-за ранений. Детали происшествия все еще устанавливаются. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на инсайдера. Сотрудники правоохранительных органов проводят работы на месте инцидента.

Ранее появились новости о пострадавших в результате стрельбы. Представители Пермского университета опубликовали данные в группе во «ВКонтакте».