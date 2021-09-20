На Украине стартовали военные учения НАТО Rapid Trident — 2021

Североатлантический альянс развернул на территории Украины военные учения Rapid Trident — 2021 при участии 6000 бойцов из 15 государств.

По данным пресс-службы сухопутных войск ВСУ, тренировочные мероприятия будут проходить с 20 сентября по 1 октября на базе Международного центра миротворчества и безопасности во Львовской области. Заявленная цель маневров: подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций. В рамках учений, среди прочего, запланировано совместное десантирование украинских и американских военнослужащих с борта самолета С-130 военно-транспортной авиации ВВС США.

Минувшим летом НАТО также провела совместные с украинскими военными учения Sea Breeze — 2021. Маневры проходили в акватории Черного моря с 28 июня по 10 июля при участии порядка 4000 военнослужащих из 32 стран, включая США, Канаду и Великобританию. Также Альянс задействовал в учениях более 30 военных самолетов и 40 кораблей.