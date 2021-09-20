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СК установил личность стрелка из Перми

СК установил личность стрелка из Перми

Следственный комитет установил личность стрелка, устроившего нападение на Пермский государственный университет (ПГНИУ).

Устроившим стрельбу в университете Перми оказался студент Тимур Б. Он появился у здания учреждения в районе 11 часов утра по местному времени. К вузу тут же был вызван наряд полиции, а также Росгвардии и СК. По последним данным, ранения получили 19 человек, погибших — восемь.

Злоумышленник при задержании оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, вследствие чего был ранен. Однако его удалось откачать. Его состояние оценивается как тяжелое.