Томас Стракоша расплакался после поддержки фанатов «Лацио»

Албанский голкипер «Лацио» Томас Стракоша не смог сдержать слез после поддержки болельщиков во время матча с «Кальяри» (2:2) в четвертом туре итальянского чемпионата.

Фанаты «Лацио» вывесили баннер для 25-летнего футболиста с поддержкой после его ошибки в матче первого тура группового этапа ЛЕ. На баннере было написано: «Не обращай внимания, просто смотри и двигайся вперед». Стракоша поблагодарил за поддержку в социальной сети Instagram.

Он подчеркнул, что этот момент он будет помнить всегда. По словам футболиста, поддержка его очень тронула.

«Я пытался, но не смог сдержать слез, и единственное, что я могу сказать — спасибо за вашу поддержку», — написал он.

Напомним, в стартовом матче групповой стадии Лиги Европы против «Галатасарая» Стракоша забил мяч в свои ворота, гол вратаря стал единственным в этой игре — «Лацио» проиграл со счетом 0:1.