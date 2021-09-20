Фото стрелка в Пермском государственном университете появились в Сети

Фотографии, а также видеозапись, запечатлевшие стрелка в Пермском государственном университете появились в Сети.

На видео, опубликованном Федеральным агентством новостей, можно увидеть молодого человека в черное одежде с ружьем, который направляется в сторону вуза.

Ранее сообщалось, что в здании образовательного учреждения произошла стрельба. Злоумышленник проник на территорию вуза и открыл огонь из травматического ружья. В результате инцидента пострадали четыре человека. По предварительной информации, стрелок был обезврежен. Он получил ранения при задержании сотрудниками оперативных служб. Детали происшествия устанавливаются. На месте работают экстренные службы и скорая помощь.