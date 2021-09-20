Центральный аппарат СК займется делом о стрельбе в пермском вузе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы в ПГНИУ. Расследованием происшествия займется центральный аппарат СК.

Уголовную ответственности в рамках открытого производства квалифицировали по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Правоохранительные органы приступили к оперативно-следственным мероприятиям.

Неизвестный открыл стрельбу в здании Пермского государственного университета утром 20 сентября. Студенты спасались, покидая вуз через окна. В результате ЧП пять человек скончались, а шестеро получили травмы различной степени тяжести.