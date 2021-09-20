Представители ПГНИУ сообщили о количестве пострадавших во время стрельбы

Пермский государственный университет опубликовал официальные данные о пострадавших во время стрельбы неизвестного человека.

Официальное сообщение появилось в группе во «ВКонтакте» о числе жертв во время стрельбы в университете. Представители сообщают о четырех пострадавших.

«Все службы города и университета приведены в готовность. Информацию будем сообщать», — говорится в после группы учебного заведения.

Источник информирует о проникновении неизвестного на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием. Стрельба была открыта на улице.

К месту происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, а также машины скорой помощи. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.