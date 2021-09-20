«Он там все расстрелял»: Сотрудница ПГНИУ рассказала о подробностях нападения в Перми

Сотрудница Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Юлия Смоленцева поделилась с «Политикой Сегодня» подробностями трагедии. Она рассказала, что ее коллега выпрыгнула из окна, пытаясь спастись от стрелка. Сама девушка в момент диверсии находилась дома.

«Я в этот раз должна была к 13:00 [на работу] приехать, но обычно прихожу к 10:30. А в это время как раз-таки там все и началось. <...> У меня коллега просто из окна выпрыгивала. Она мне сначала сказала, что он [стрелок] у второго корпуса ходил, а сейчас мне видео скидывают, что он по восьмому стреляет. А у меня на восьмом прям первый кабинет слева. Я вообще в шоке, потому что он там все расстрелял. Они [коллеги] сидели все в кабинетах закрытые, потому что этот урод там ходил», — поделилась собеседница «ПС».

По последним данным, в результате нападения 24 человека получили ранения, еще восемь — погибли. Ранее «Политика Сегодня» пообщалась с еще одним сотрудником ПГНИУ, который рассказал, как чудом спасся от убийцы, встретившись с ним лицом к лицу в коридоре.