Устроившего стрельбу в вузе Перми студента смогли откачать

Напавшего на Пермский государственный университет (ПГНИУ) студент оказал сопротивление правоохранителям, вследствие чего был ранен, однако его удалось откачать.

Информация о ликвидации стрелка в Перми была опровергнута. Оказавший сопротивление при задержании напавший на однокурсников студент был ранен, сообщается в заявлении Следственного комитета России, однако его удалось откачать. Молодой человек находится в тяжелом состоянии. Сообщается об установлении личности злоумышленника.

Ранее источник ФАН в вузе заявил о пяти погибших при нападении на вуз Перми и шестерых раненых людей. Подробности происшествия уточняются. На месте работают сотрудники ФСБ, Росгвардии, МВД и СК.