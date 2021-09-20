Пять человек скончались и шесть пострадали из-за стрельбы в Пермском университете

Пятеро человек погибли в результате стрельбы в здании Пермского государственного университета (ПГНИУ). Еще шестеро получили ранения разной степени тяжести.

Официальные данные сообщил источник ФАН в учебном заведении. На месте работают кареты скорой помощи, а также сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственного комитета России.

Прежде сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета в помещении Пермского государственного университета. По распространенным в СМИ данным, студенты были вынуждены спасаться, выпрыгивая из окон учебного заведения.