ЕС может отказаться от дальнейших переговоров с Австралией о свободной торговле

Французский дипломат Клеман Бон допустил прекращение диалога между Евросоюзом и Австралией о свободной торговле.

Евросоюз может прекратить дальнейший диалог с Австралией по вопросам свободной торговли, заявил госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон. По его словам, это связано с разрывом контракта на строительство подводных лодок.

«Немыслимо продвигаться вперед в торговых переговорах, как будто ничего не произошло со страной, которой мы больше не доверяем», — отметил дипломат.

Ранее телеканал «360» сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон и его американский коллега Джо Байден обсудят ситуацию с отказом Канберры от соглашений с Парижем. Согласно контракту, французская судостроительная компания Naval Group должна была произвести для Австралии 12 атомных субмарин.