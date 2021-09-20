Правоохранители ликвидировали стрелявшего в Пермском университете

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали нарушителя, который открыл стрельбу в Пермском университете.

Мужчина открыл стрельбу по студентам Пермского государственного университета (ПГНИУ). Спецслужбы оперативно прибыли на место ЧП и ликвидировали злоумышленника. Личность мужчины в настоящее время не установлена. Также остается неизвестным, является ли он студентом вуза, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

Неизвестный ранее открыл стрельбу в университете Перми. Учащиеся вынуждены были покидать здание высшего учебного заведения через окна. Сейчас на месте работают Росгвардия, ФСБ, СК и МВД. Несколько человек получили ранение во время нападения.