«Единая Россия» побеждает на выборах в Госдуму в Республике Тыва

Избирательная комиссия Республики Тыва огласила предварительные итоги выборов в Государственную думу. Согласно данным информационного стенда, побеждает партия «Единая Россия».

Республиканский избирком огласил предварительные итоги выборов после обработки 100% протоколов. Согласно полученным данным, на выборах в нижнюю палату парламента в Тыве побеждает партия «Единая Россия», заручившаяся поддержкой 85,34% избирателей.

Выборы в Государственную думу VIII созыва проходили в России 17–19 сентября. В эти же дни определялись составы региональных и муниципальных органов власти, а также избирались главы девяти регионов.

Ранее в избиркоме сообщили, что на выборах главы региона побеждает временно исполняющий обязанности главы Республики Тыва Владислав Ховалыг, набравший 86,81% голосов по итогам обработки 100% протоколов.