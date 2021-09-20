«Выстрелил мне в дверь»: Сотрудник университета в Перми рассказал о встрече со стрелком

Начальник отдела дизайна Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Дмитрий Колодкин рассказал «Политике Сегодня», что чудом спасся, когда 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из ружья внутри кампуса.

«Вышел из своего кабинета за кофе, встретил его, закрылся изнутри, он выстрелил мне в дверь», – поделился Дмитрий.

По словам Колодкина, в данный момент сотрудники группы быстрого реагирования эвакуируют студентов.

«Люди в форме заходят в аудитории и быстро сопровождают на выход».

По официальным данным Минздрава РФ, в результате нападения погибли 5 человек, 14 - пострадали. Преступник был ранен и скончался по пути в больницу.