Стрельба в Перми: восемь жертв, десятки раненых, нападавший ликвидирован

Утром 20 сентября неизвестный открыл стрельбу из гладкоствольного ружья Huglu 12 калибра на территории Пермского государственного национального исследовательского университета.
В социальных сетях появились кадры, как одетый в темную одежду человек с оружием идет ко входу в университет и беспорядочно стреляет. Позднее появилась информация, что злоумышленник забаррикадировался в восьмом корпусе.
Одновременно с тем, очевидцы выложили видео, где с другой стороны здания люди пытаются через окна выбраться из университета. Студенты выкидывали свои вещи и прыгали с высоты второго этажа.
Люди, которые оставались внутри вуза, загородили двери партами и стульями почти до потолка. Находясь в запертых аудиториях, студенты присели на пол, вероятно, опасаясь выстрелов в окно.
#Пермь pic.twitter.com/9rl65y4WfG— Олег Тюков ???????? (@OlehTyukov) September 20, 2021
По последним данным, преступником оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. В его соцсетях нашли записи, где он последовательно рассказал о планах устроить стрельбу. В сообщении стрелок написал, что его действия «не являются терактом с юридической точки зрения», а он сам не состоял ни в каких экстремистских организациях, «не религиозен и аполитичен».
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что преступника «ликвидировали». Также появились кадры, что молодой человек ранен и ему оказывают медицинскую помощь. Однако спасти жизнь не удалось — он скончался.
#Пермь спасают стрелка похоже pic.twitter.com/RZppDOt1f7— Олег Тюков ???????? (@OlehTyukov) September 20, 2021
Полиция в настоящий момент проверяет информацию о возможных сообщниках злоумышленника. Сейчас кампус университета оцеплен.
В СК РФ сообщили, что в результате действий пермского стрелка восемь человек погибли, примерно 19 получили ранения, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.