Дмитрий Киселев выздоровел после коронавируса

Телеведущий Дмитрий Киселев получил отрицательный результат ПЦР-теста после двух недель лечения. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Сегодня пришел отрицательный ПЦР,» — сообщил телеведущий.

Ранее Киселев был госпитализирован в состоянии средней тяжести с обширным поражением легких. По данным врачей, он жаловался на сухой кашель, высокую температуру и нехватку кислорода. Журналист был привит, это спасло его от более тяжелого течения болезни.

«Если бы не «Спутник», то хрипел бы сейчас в реанимации на ИВЛ с неясной перспективой», — заявил Киселев.

Также телеведущий поблагодарил медперсонал больницы, который заботился о нем все это время.

«Спасибо врачам и сестрам 52 больницы и всем, кто поддерживал меня эти две недели», — сказал журналист.

Ранее британские ученые доказали, что люди перенесшие COVID-19 и вакцинировавшиеся имеют высокий уровень иммунной защиты против всех штаммов коронавирусной инфекции.