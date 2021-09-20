Ирина Яровая одержала победу на выборах в Госдуму на Камчатке

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая лидировала на выборах в Камчатском крае.

Она одержала победу в борьбе за место в Государственной думе по одномандатному округу. Яровая набрала 40,43% голосов после обработки 100% протоколов. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

Второе место занял претендент Роман Литвинов с 19,05% голосов избирателей. Кандидат Валерий Калашников опустился на третью строчку с поддержкой в 11,55%.

Выборы в Государственную думу проходили с 17 по 19 сентября. За процессом волеизъявления наблюдали около 250 тысяч граждан. Также россияне избирали глав регионов, определяли состав парламентов субъектов и принимали участие в муниципальных выборах.