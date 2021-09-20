Перенесенный коронавирус и вакцинация вместе дают высокий уровень иммунитета

Британские ученые рассказали, как получить высокий уровень иммунной защиты против всех штаммов коронавирусной инфекции.

Как отметили специалисты, люди, которые перенесли COVID-19, а потом поставили себе прививку препаратами Pfizer или Moderna, могут получить себе иммунитет, способный справиться с новыми типами вируса. Об этом передает The Telegraph со ссылкой на исследование группы ученых.

При этом британские врачи уже утверждали ранее, что вакцина против коронавируса Pfizer/BioNTech со временем начинает терять свою эффективность. Поэтому вакцинированным может понадобиться дополнительная прививка.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал вакцинацию единственным верным способом снизить количество смертей от COVID-19. Специалист отметил, что новые штаммы приводят к тяжелому течению болезни. Поэтому количество летальных исходов может вырасти, сообщает телеканал «360».