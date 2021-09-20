Врио главы Тувы Ховалыг набрал более 85% голосов на выборах

Врио губернатора Республики Тыва Владислав Ховалыг, по предварительным данным, одержал победу на выборах главы региона.

Стоит отметить, по результатам обработки 100% протоколов, Ховалыг набрал 86,81% голосов избирателей. Соответствующие данные опубликованы на информационном стенде республиканской избирательной комиссии. Ближайшим конкурентом Ховалыга является депутат от КПРФ Чойгана Седен-оол. Ему удалось набрать 4,04% голосов.

В текущем году выборы в России проходили в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. В нескольких регионах страны проходил эксперимент по онлайн-голосованию. Ожидается, что окончательные итоги будут подведены 20 сентября.