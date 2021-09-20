Турчак: «Единая Россия» сохранила конституционное большинство в Госдуме по итогам выборов

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак подвел первые итоги выборов в Государственную думу.

По его словам, партия «Единая Россия» набирает конституционное большинство в 315 мандатов: 120 по спискам и 195 по одномандатным. Стоит отметить, что на текущий момент Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Российской Федерации обработала более 80% бюллетеней.

Выборы депутатов Государственной думы в этом году проходили в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Ожидается, что окончательные итоги голосования будут опубликованы сегодня, 20 сентября.