Роскомнадзор создаст систему для контроля за запрещенным контентом в интернете

Главный радиочастотный центр Роскомнадзора разработает программу, которая будет находить в интернете фото и видео с материалами, которые запрещены законодательством.

Система будет называться «Окулус». Она появится в России в 2022 году. Обученная нейросеть будет выявлять запрещенный контент, к которому относится пропаганда наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству, экстремистские и порнографические данные, сообщает «Коммерсант». Также «Окулус» будет анализировать сведения из социальной сети Facebook.

Сейчас поиск производится вручную. Однако со следующего года этим будет заниматься искусственный интеллект. Планируется, что нейросеть поможет ускорить процесс выявления запрещенного контента.

Некоторые популярные в России сайты стали работать с перебоями после того, как Роспотребнадзор начал блокировки. В ведомстве сообщили, что в будущем могут пострадать и другие ресурсы, передает телеканал «360».