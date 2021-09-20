ЕР заручилась поддержкой почти половины избирателей после обработки 80% протоколов

Центризбирком обнародовал промежуточные итоги думских выборов. По результатам обработки более 80% бюллетеней лидирует партия «Единая Россия».

Как сообщается в информационном центре ЦИК, «Единая Россия» по результатам обработки 80,1% протоколов набрала 49,42% голосов по партийному списку в Госдуму.

Вторую строчку занимает КПРФ с 19,82% голосов, тройку лидеров замыкает ЛДПР — их поддержали 7,55% избирателей.

Пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму преодолели еще две партии — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые люди». Они набрали 7,37% и 5,37% голосов избирателей соответственно.