Мельниченко побеждает на выборах губернатора Пензенской области с 72,38% голосов

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко после обработки 100% протоколов УИК побеждает в выборах главы региона с результатом 72,38% голосов избирателей.

Из данных облизбиркома следует, что за кандидата от партии «Единая Россия» Мельниченко отдали голоса более 428,8 избирателей, он стал лидером на всех 1067 избирательных участках в Пензенской области. На втором месте оказался Олег Шаляпин (КПРФ) с 12,35% голосов, а на третьем — Алексей Шпагин («Справедливая Россия») с 5,69%.

По данным на 1 июля 2021 года, число избирателей в Пензенской области составляет 1 млн 41 тыс. человек. Явка в регионе составила 57%. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября. Граждане выбирали депутатов Государственной думы восьмого созыва. Одновременно состоялись региональные и муниципальные выборы.