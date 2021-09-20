Правительство Хабаровского края уйдет в отставку после назначения Дегтярева

Правительство Хабаровского края уйдет в отставку после вступления в должность губернатора Михаила Дегтярева, информирует ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора.

В ближайшее время будет сформирован состав нового правительства. До этого момента министры и зампреды перейдут в статус «исполняющих обязанности», передает издание.

«Заместители председателя правительства и министры продолжат работать в качестве исполняющих обязанности по своим должностям до момента назначения нового состава правительства», — отметили в пресс-службе.

Накануне стало известно, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев победил на выборах главы региона после завершения подсчета всех протоколов. Кандидат набрал 56,81% голосов избирателей.