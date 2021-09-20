ЦИК: «Единая Россия» сохраняет в ГД большинство по итогам обработки 70,06% голосов

Партия «Единая Россия» лидирует на выборах в ГД по итогам обработки более 70,06% голосов, свидетельствуют данные ЦИК.

Второе место после ЕР занимает КПРФ с 20,30 процента, третье — ЛДПР с 7,69%. В пятерку лидеров попадают партия «Справедливая Россия» с 7,43% и «Новые люди» с 5,55% голосов.

Таким образом, в Госдуму проходят пять партий. Они преодолели необходимый электоральный барьер — в 5%. «Единая Россия» также сохраняет в Госдуме конституционное большинство и по итогам обработки 72,26% голосов. Об этом информирует ЦИК.

ЕР на предыдущих выборах в Госдуму в 2016 году набрала 54,2%, КПРФ — 13,34%, ЛДПР — 13,14%, партия «Справедливая Россия» — 6,22%. Партии «Коммунисты России» (2,27%) и «Яблоко» (1,9%) не смогли пройти электоральный барьер.