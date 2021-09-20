В Хабаровском крае завершился подсчет голосов на выборах губернатора

Избирательная комиссия Хабаровского края завершила подсчет голосов на выборах главы региона. Большинство голосов досталось Михаилу Дегтяреву.

Политик, который сейчас временно исполняет обязанности губернатора, набрал 56,81% голосов. Его соперник Марина Ким от партии «Справедливая Россия — За правду» получила 25,39%, Владимир Парфенов от Партии пенсионеров — 10,02%. За гендиректора ООО «Сфера» проголосовали только 3,53% избирателей.

Выборы губернаторов в некоторых регионах, а также голосование за новый созыв Госдумы, прошли с 17 по 19 сентября. Избирательные комиссии всю ночь обрабатывали протоколы.