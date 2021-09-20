Арестович пообещал наказать жителей ДНР и ЛНР за участие в российских выборах

После возвращения Крыма и Донбасса жителей ДНР и ЛНР, участвовавших в российских выборах, привлекут к ответственности на Украине.

Ответственность и степень тяжести будет зависеть от степени их «вовлеченности» в процесс, заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и советник президента Владимира Зеленского Алексей Арестович на переговорах по Донбассу. Его слова цитирует корреспондент РИА «Новый День».

«В речи президента на Генассамблее ООН будет дана политическая оценка этим событиям», — заявил Арестович.

Совет национальной безопасности и обороны 17 сентября уже ввел санкции против тех людей, которые организовывают и проводят такие «выборы». Обычных жителей будут наказывать в соответствии с проступком. При этом украинские власти займутся отделением «зерен он плевел», заключил политик.