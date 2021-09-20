Обработка более 50% протоколов в Башкирии показала лидерство «Единой России» на выборах

«Единая Россия» продолжает сохранять лидерство на выборах в регионах. В Башкирии она вырвалась вперед с большим отрывом.

Избирком республики обработал более 50% протоколов. ЕР получила поддержку 68% избирателей. На втором месте находится КПРФ с 15,3%, на третьем — ЛДПР с 5,97%. Данные озвучила секретарь башкирского избиркома Марина Долматова.

Партия лидирует и по пяти одномандатным округам. От «Единой России» выдвигаются Рафаэль Марданшин, Павел Качкаев, Зариф Байгускаров, Эльвира Аиткулова, и Динар Гильмутдинов.

Парламентские выборы прошли в России с 17 по 19 сентября. Избиратели показали высокую явку. В Башкирии она составила 76,4%.