Русских остался лидером выборов главы Ульяновской области после обработки 97% протоколов

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских получил 83,35% голосов после обработки 97% протоколов на выборах главы региона.

Об этом сообщили в пресс-службе облизбиркома по данным ТАСС. Русских заручился мощной поддержкой жителей — он набрал 82,48% голосов еще после обработки 20,33% протоколов.

Выборы в этом году проводились три дня во избежание распространения коронавирусной инфекции на избирательных участках. Так, россияне избирали 225 депутатов по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур с 17 по 19 сентября. Утром 20 сентября буду окончательно подведены итоги, в ряде регионов уже обработаны 100% протоколов. Например, на Камчатке, где одержала победу в выборах депутатов нижней палаты парламента по Камчатскому одномандатному округу вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая, и на Чукотке.