ЕР победила в Ивановской области на выборах в ГД после обработки 100% протоколов

«Единая Россия» одержала победу на выборах в Государственную думу после обработки 100% протоколов, сообщили в избирательной комиссии региона.

Единороссы получили 36,5% поддержки избирателей. На втором месте расположилась КПРФ с 27,94% голосов. Тройку лидеров замыкает ЛДПР (9,43%). У «Справедливой России — За Правду» набралось 7,65% голосов, у «Новых людей» — 5,92%, пишет РИА Новости.

Выборы в Государственную думу прошли с 17 по 19 сентября. Трехдневное голосование было выбрано, поскольку, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, это оптимальный вариант проведения выборов в условиях пандемии. Россияне могли проголосовать в традиционном формате, придя на избирательный участок, а также воспользоваться дистанционной системой.