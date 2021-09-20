Газопровод «Северный поток — 2» будет полезен для Украины в долгосрочной перспективе. В этом убежден бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Действующий глава исполкома Национального совета реформ Украины заявил, что газопровод представляет опасность для Киева только в краткосрочной перспективе, поскольку страны Запада будут с меньшим желанием поддерживать официальный Киев в будущем. Однако в долгосрочной перспективе завершение проекта сослужит украинской стороне хорошую службу, считает политик.

«Это хорошо, потому что украинцы будут добывать свой собственный газ. Украинцы научатся его экономить», — пояснил Саакашвили в беседе с польским порталом Energetyka24.

Таким образом, заверяет Саакашвили, Украина якобы сможет не только стать независимой в газовой сфере, но и даже начать поставлять голубое топливо в другие страны. По его мнению, украинской стороне удастся даже извлечь выгоду из этой «краткосрочной крупной дипломатической геополитической катастрофы».

Напомним, что официальный Киев и Вашингтон выступили ярыми противниками газопровода. Однако Москва неоднократно объясняла, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом. Российские власти готовы продолжать прокачку топлива через Украину, однако это зависит от многих факторов, в том числе от объемов будущих европейских закупок.