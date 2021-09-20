Турчак: федеральная пятерка ЕР пока не определилась по работе в Госдуме

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что члены федерального списка партии еще не решили, как распорядиться своими мандатами.

Турчак заявил, что решение о дальнейшей работе в Государственной думе зависит только от членов федеральной пятерки. У секретаря генсовета ЕР уже сегодня состоится встреча с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой.

Впереди также планируется встреча с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко и сопредседателем центрального штаба ОНФ Еленой Шмелевой. Во время общения члены партии «Единая Россия» обсудят вопросы использования мандатов и финансирование программ, которые они подготовили.