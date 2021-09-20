Действующие губернаторы ряда регионов России могут быть переизбраны по итогам выборов

Члены российских избиркомов обрабатывают протоколы выборов глав ряда российских регионов. Некоторые действующие губернаторы по итогам выборов могут быть переизбраны.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров может быть переизбран на пост главы региона по результатам обработки протоколов на прошедших выборах. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. В настоящий момент он лидирует на выборах с 99,61% голосов избирателей.

Временно исполняющий обязанности губернатора Республики Тыва Владислав Ховалыг также может быть переизбран. По результатам обработки 92,51% протоколов он набрал 88,89% голосов. Лидерами в своих регионах также являются действующий губернатор Тверской области Игорь Руденя, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков и врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Выборы глав регионов проводились в некоторых субъектах России с 17 по 19 сентября в рамках Единого дня голосования. Россияне также выбирали депутатов Государственной думы РФ VIII созыва и региональных парламентов.