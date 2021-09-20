Партия «Единая Россия» лидирует после обработки 60,06% бюллетеней на выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия РФ обработала 60,06% протоколов. На выборах депутатов Государственной думы лидирует партия «Единая Россия».

Согласно данным ЦИК РФ, «Единая Россия» набрала 47,16% голосов избирателей, затем следует КПРФ — 20,89%. ЛДПР набрала 7,90%. Недалеко ушла «Справедливая Россия» — 7,54%. Молодая партия «Новая люди» получила 5,77% голосов.

Выборы различных уровней прошли в России с 17 по 19 сентября. Граждане выбирали депутатов Государственной думы восьмого созыва, а также девять глав регионов. Итоги выборов будут известны не ранее 20 сентября.