«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму после обработки 96% бюллетеней в Оренбуржье

Предварительные результаты явки и итоги выборов в Госдуму и региональное Законодательное Собрание подвели в Оренбургской области.

Явка на думских выборах составила 45,4%. По результатам обработки 96% бюллетеней с 38,14% голосов лидирует «Единая Россия». КПРФ набирает 26,43%, ЛДПР — 9,45%, партия «Справедливая Россия» — 7,62% и «Новые люди» — 6,01%. По одномандатным округам побеждают Андрей Аникеев (30 951 голос), Олег Димов (66 738 голосов) и Виктор Заварзин (34 144 голоса).

По предварительным данным на выборах депутатов в Законодательное Собрание за список «Единой России» отдано 38,39% голосов, за КПРФ — 29,28%, ЛДПР — 10,51%, партию «Справедливая Россия» — 10,46% и Партию пенсионеров — 7,33%.