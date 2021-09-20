Дегтярев озвучил три важнейшие задачи на посту губернатора Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, лидирующий на выборах главы региона, назвал основные направления своей работы на новом посту.

Дегтярев назвал три главные задачи. По его словам, в первую очередь важно завершить начатые проекты по благоустройству, строительству и ремонту дорог. Второй важной задачей является подготовить край к новому отопительному сезону. Третьей задачей Дегтярев назвал работу над бюджетом на следующий год.

Дегтярев набрал 56,81% голосов после подсчета более 99% протоколов. Помимо выборов главы региона в Хабаровском крае также прошли выборы депутатов Госдумы. Отмечается, что среди соперников представителя ЛДПР, Марина Ким от «Справедливой России — За правду» получила 25,39% голосов, Владимир Парфенов от Партии пенсионеров — 10,2%, Бабек Мамедов от партии «Родина» — 3,53%.